Relatore d'eccezione nella cerimonia della Panchina d'Oro, il ct dell'Argentina Lionel Scaloni ha poi parlato in zona mista soffermandosi sull'ottimo stato di forma palesato da Lautaro Martinez e Angel Di Maria dopo il Mondiale: "Anche Paulo Dybala . Tutti stanno bene, vincere un Mondiale porta carica. Sono dei grandi giocatori ma soprattutto grandi persone e questo per me è importantissimo".

Il discorso poi si sposta nel dettaglio sull'attaccante dell'Inter: "Per me è sempre stato fondamentale, gli voglio bene ed è sempre stato il mio attaccante preferito. Al Mondiale aveva qualche problemino e dovevamo pensare al meglio per la squadra. Lui lo sa benissimo. Quando abbiamo bisogno di lui c'è stato, il rigore con l'Olanda ci ha dato qualcosa in più. Lo amiamo e siamo contenti che abbia preso in mano anche l'Inter. Ho visto che adesso fa anche il capitano. Sono contento per lui, è in una grande società e sono felice per un giocatore bravissimo".