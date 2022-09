Che giocatore sei? "Sono un attaccante, un nove, cerco di aiutare la squadra segnando gol ma mi piace anche tornare in difesa e aiutare quando non ho il pallone".

Cosa hai pensato quando hai saputo della chiamata di Alonso? "Non ci potevo credere, l'ho detto alla mia compagna e alla mia famglia, praticamente stavo tremando dall'emozione per la notizia".

Intervistato dai colleghi di AUF.tv , la televisione della Federcalcio uruguaiana, Martin Satriano ha espresso tutta la sua fierezza per la prima convocazione con la Celeste : "E' un sogno che avevo sin da bambino, è il sogno di ogni giocatore che è qua con la selezione. Sono molto felice di essere qua", ha detto l'attaccante di proprietà dell'Inter, in questa stagione in prestito all'Empoli.

Hai scelto di lasciare l'Inter per andare in prestito all'Empoli in ottica nazionale?

"Senza dubbio sì. La Nazionale è nella testa di tutti i giocatori, cerco di fare più minuti possibili, di giocare e far gol".

Sogni di andare al Mondiale?

"Sì, ovviamente. E' un sogno e anche un obiettivo che ho in testa".

Come ci si sente a giocare al fianco di grandi giocatori?

"E' molto bello, è un sogno giocare con questi giocatori".