Si prende le sue responsabilità Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, dopo la brutta sconfitta patita all'Unipol Domus contro il Cagliari. Intervistato da Sky Sport, il tecnico neroverde ha anche riportato un po' di ordine dopo le parole di Giovanni Carnevali, che negli ultimi tempi ha messo in vetrina mercato alcuni dei giocatori della formazione emiliana: "Se parlano bene dei nostri giocatori, non si può non apprezzarlo. I nostri ragazzi devono dimostrare ancora tante cose e spesso se ne parla a sproposito: l'allenatore deve anche gestirli, non solo metterli in campo. Dovrò iniziare a non far giocare i giovani? Non perdo fiducia in loro e non scarico la colpa su di loro, ma oggi sono molto arrabbiato. Giocando così non si vincono le partite, ogni tanto ci capita di fare dei regali: giochiamo con quattro attaccanti a partita, forse giocando con quattro difensori potremmo difenderci di più".