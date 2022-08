Incontro nelal sede dell'Inter tra Piero Ausilio e l'entourage di Alexis Sanchez, ossia il procuratore Fernando Felicevich e l'agente Rocco Dozzini. Il vertice è durato circa due ore, dalle 12.40 alle 14.30.

Si è parlato della risoluzione del contratto del cileno, come riferisce SkySport24. Non si sa ancora se sia stato trovato l'accordo definitivo, ma è chiaro che si va sempre più spediti verso il divorzio imminente tra le parti. Nel frattempo, la dirigenza si è spostata ad Appiano Gentile per la sgambata degli uomini di Inzaghi con la Pergolettese.