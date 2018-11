Eduardo Antonio Salvio, esterno destro offensivo classe 1990, è tra i nomi accostati all'Inter in vista della prossima stagione. L'argentino di Avellaneda ha un pregio non da poco agli occhi di possibili club a lui interessati: andrà in scadenza di contratto con il Benfica nel giugno 2019 e dal 1° febbraio potrà annunciare un eventuale trasferimento estivo a parametro zero. Situazione contrattuale che la società nerazzurra gradisce non poco ed è un valore aggiunto in ottica campagna di rafforzamento.

La grande novità sul fronte Salvio-Inter arriva da Instagram, dove l'agente Augustin Jimenez ha pubblicato poche ore fa una Story che lo vede a Milano. Non solo, andando nel dettaglio il manager ha aggiunto la foto della porta d'ingresso della sede nerazzurra, non certo meta turistica per chi si trova nella città lombarda solo per motivi di piacere. Facile dunque presupporre, in attesa di conferme ufficiali, che Jimenez sia stato nell'headquarter nerazzurro in centro città per parlare del futuro del Toto e cercare di capire quanto l'Inter sia realmente interessata a ingaggiarlo. Potrebbe trattarsi di una semplice chiacchierata esplorativa, ma il fatto che l'agente si sia recato nella sede nerazzurra lascia immaginare che una semplice telefonata non fosse sufficiente e che ci sia interesse per portare avanti il discorso ambo i lati.

VIDEO - ALLA SCOPERTA DI... - EDUARDO SALVIO: DRIBBLING, TRICKS E GOL PER IL BENFICA