Dopo l'infortunio di Benjamin Pavard a Bergamo, Simone Inzaghi deve fare i conti con un altro problema riguardante la corsia destra. Come anticipato pochi minuti fa, infatti, Denzel Dumfries non ha preso inizialmente parte alla seduta della vigilia di Salisburgo-Inter perché affaticato, motivo per cui il tecnico nerazzurro ha schierato nella classica prova tattica Yann Bisseck come braccetto di difesa, con Matteo Darmian spostato avanti nel ruolo di quinto. Da capire se per l'ex Aarhus arriverà davvero l'occasione di giocare per la prima volta in stagione dal 1' o se l'olandese recupererà in tempo per prendersi regolarmente il suo posto.

