Il nuovo stadio di Milan e Inter e il futuro dell’attuale impianto di San Siro sono due dei grandi temi annotati sull'agenda di Beppe Sala. Il sindaco di Milano, come anticipato ieri, risponde attraverso una lettera a La Gazzetta dello Sport alla polemica lanciata (sempre attraverso la rosea) da Matteo Salvini, segretario federale della Lega e Senatore della Repubblica.

Gentile Direttore,

”Fare presto o andare via”, questo è il titolo della lettera di Matteo Salvini sulle vicende del nuovo stadio di San Siro. Io non so in che mondo viva Salvini, ma certamente questa non è l’alternativa su cui si possa basare una buona amministrazione. Ma andiamo con ordine.

Sesto? Sono stato scelto dai milanesi non per porre alternative che generino un impoverimento della città, ma per far sì che Milano conosca uno sviluppo che abbia rispetto dell’ambiente e dell’equità sociale. Quindi sto lavorando affinché lo stadio di Inter e Milan rimanga a Milano e non vada a Sesto (dove peraltro c’è già una gloriosa squadra di calcio, la Pro Sesto).

Fuga degli investimenti? Milano è una delle città europee preferite dagli investitori, dati alla mano. E questo per due motivi principali. Noi teniamo sempre in conto i diritti e i doveri di chi vuole investire e non accettiamo mai scorciatoie né compromessi sul rispetto delle leggi. E questo vale anche per il nuovo stadio.