Oggi l'Inter e Qatar Airways hanno annunciato in grande stile la nuova partnership che fa sognare in grande i tifosi dell'Inter. Dalla trattativa per il main sponsor al futuro, cosa si nasconde dietro l'accordo? La dirigenza nerazzurra intanto deve fare i conti con alcuni "problemi" sul mercato, mentre non arrivano buone notizie dal ritiro della Nazionale.