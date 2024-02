Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per seguirci), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI).

Spazio a commenti ed analisi di Lecce-Inter, match vinto dai nerazzurri con un rotondo 4-0 nonostante i tanti cambi dal 1'. De Vrij, Frattesi, Carlos Augusto, Bisseck, Sanchez, Arnautovic e Asllani hanno risposto presente quando sono stati chiamati in causa. Gli aggiornamenti dall'infermeria su Calhanoglu, Acerbi e Thuram.