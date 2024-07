Commentiamo le ultime news di casa Inter, partendo dal trionfo di Lautaro e dell'Argentina in Copa America. Un altro gol pesantissimo per il capitano dell'Inter che si prepara nel migliore dei modi al rinnovo. Intanto la squadra lavora sul campo in attesa della prima uscita stagionale contro il Lugano, preoccupano le condizioni di Acerbi.

