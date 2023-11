Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per iscriverti), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI). Ospite Biapri.

L'Inter è pronta a ricompensare Darmian con una nuova proposta e allo stesso tempo blindare Dimarco con un ricco rinnovo. La dirigenza nerazzurra però è decisa a puntare sul made in Italy e fa sul serio per Colpani. Spalletti è sempre più intenzionato ad affidarsi agli azzurri di Inzaghi per volare agli Europei. L'Inter insomma ha preso il posto della Juventus nel nostro Paese.