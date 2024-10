Lautaro torna carico a Milano dopo la sosta nazionali. Ancora una volta l'intesa con sua maestà Messi si conferma ad altissimi livelli. La Pulce incorona il Toro nella corsa al Pallone d'Oro, Leo ha rappresentato una svolta chiave per la carriera del capitano dell'Inter.

