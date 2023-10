Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per iscriverti al canale), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI). Ospite della nostra trasmissione questa sera Gabriele Borzillo.

Dopo l'intervista a La Gazzetta dello Sport di Beppe Marotta, arriva l'ennesima di Zilliacus al Corriere dello Sport. L'uomo d'affari finlandese rilancia la volontà di acquistare il club nerazzurro, mentre arrivano importanti novità sul fronte stadio. E Inzaghi lavora sul campo per preparare al meglio la sfida contro il Torino. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).