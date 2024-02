Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per iscriverti al canale), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI).

Prepariamoci insieme a Roma-Inter, match in programma sabato pomeriggio all'Olimpico. La squadra nerazzurra ritrova Lukaku per la seconda volta da nemico, ma è cambiato tanto dall'andata. Novità clamorosa per il calcio: è in arrivo il cartellino blu. Cosa è e come funziona? Buone notizie da Frattesi, esclusiva targata FcInterNews su Dumfries.