Spazio a Inter-Lugano, prima uscita stagionale dei nerazzurri campioni d'Italia. In campo i nuovi acquisti Taremi e Martinez, mentre Zielinski sbarca a Milano. Buone notizie anche dal punto di vista commerciale con il brand Inter che vola, mentre la Juventus si inserisce con decisione su Juan Cabal, difensore classe 2001 dell'Hellas Verona e obiettivo di mercato dell'Inter.

