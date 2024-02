Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per seguirci), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI). Ospite di oggi Bosio.

Grande entusiasmo in casa Inter dopo la vittoria di cortomuso sulla Juventus nel big match di San Siro. Risultato che poteva essere più largo, ma ciò che conta sono i tre punti. Analisi e commenti di Inter-Juventus.