L'Inter continua a vincere e a stupire tutto il mondo. Ieri l'esordio spettacolare di Qatar Airways a San Siro ha fatto da cornice ad un'altra prova spettacolare della squadra di Inzaghi. Da Dimarco a Thuram, l'Inter si riscopre vincente e bella.