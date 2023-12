Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per seguirci), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI). Ospite Bosio.

L'Inter di Simone Inzaghi sfiderà l'Atletico Madrid agli ottavi di Champions League, mentre tra due giorni esordirà in Coppa Italia sfidando il Bologna dell'ex Thiago Motta. Il re delle coppe è pronto a replicarsi in tutte le competizioni.