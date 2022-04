Ha avuto scena la discussione del ricorso presso il Collegio di Garanzia del CONI presentato dall'Inter in merito al match dello scorso 6 gennaio non disputato contro il Bologna. A prendere la parola per primo, riferisce SportFace, è stato il legale del club nerazzurro Adriano Raffaelli per spiegare le ragioni di Viale della Liberazione: "Il Bologna non si è presentato in campo ma non ha nemmeno mai invocato la causa di forza maggiore. Il club felsineo non ci ha detto se aveva 7 tesserati da schierare in campo. Riteniamo che il silenzio del Bologna fosse volto a nascondere la loro possibilità di giocare".