Il Procuratore Federale Giuseppe Chiné chiede nove punti di penalizzazione per la Juventus: questa è la prima indiscrezione che emerge dal dibattimento in corso in questi minuti presso la Corte Federale d'Appello sull'istanza di riapertura del filone plusvalenze. Vista la gravità dei fatti contestati e l'impatto avuto dal punto di vista sportivo sui campionati, la richiesta di Chinè è di una sanzione davvero afflittiva e tenga la Juve fuori dall'Europa. Il procuratore ha chiesto anche l'inibizione di 20 mesi e 10 giorni per Fabio Paratici, 16 mesi per Andrea Agnelli, 12 mesi per Pavel Nedved, Garimberti e Maurizio Arrivabene, 10 mesi e 20 giorni per Federico Cherubini.