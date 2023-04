Sotto di tre gol al 55', pagando due approcci rivedibili all'inizio dei rispettivi tempi, l'Inter Primavera decide finalmente di reagire fino ad accarezzare la clamorosa rimonta sul Sassuolo, che alla fine porta a casa con sofferenza i tre punti dopo aver trascorso gli ultimi minuti di gara in apnea, conseguenza delle reti segnate da Esposito, il 13esimo centro per riscattare il rigore fallito poco prima, e Sarr.

La partita del Ricci è la fotografia della stagione dei campioni d'Italia: inziata col piede sbagliato nel girone d'andata e vissuta costantemente in rincorsa dalla fine del 2022 in poi verso un obiettivo che però continua ad allontanarsi. Il 3-3 oggi pomeriggio come la zona playoff in classifica: ora i nerazzurrini, un punto negli ultimi tre turni, guardano il sesto posto a distanza di 9 punti, troppi considerando che ci sono quattro squadre da superare.

95' - Non c'è più tempo, cala il sipario al Ricci! L'Inter non riesce a completare la rimonta clamorosa: vince il Sassuolo 3-2, la zona playoff per i campioni d'Italia ora è un miraggio.

93' - Curatolo sbaglia tutto davanti a Zacchi! Torre intelligente di Sarr per il 22, che manca l'aggancio che gli avrebbe permesso di concludere a rete a un metro dalla porta.

92' - D'Andrea non la chiude, ma porta a casa un corner col suo mancino.

91' - Assegnati 4' di recupero.

90' - Dervishi va dritto su Leoni che lo aveva saltato secco sullo slancio: inevitabile l'ammonizione per il terzino dell'Inter.

88' - Lavoro prezioso di Baldari a centrocampo: il calcio di punizione conquistato dal neo entrato spezza il ritmo dell'azione offensiva dell'Inter.

87' - Troppo lungo il cross di Di Maggio: né Esposito né Sarr possono arrivare sul pallone.

86' - Pieragnolo non fa niente per rimanere in piedi sul tocchetto di Sarr: il Sassuolo conquista la punizione ma soprattutto fa scorrere secondi sul cronometro.

85' - Si può ripartire, ma non prima di capire di chi sia la palla. L'arbitro, un po' confuso, scodella la sfera e la dà al Sassuolo.

84' - Gioco fermo, c'è Dervishi a terra dolorante.

83' - Chivu tenta il tutto per tutto: dentro Di Maggio e Curatolo.

82' - Kamate spreca tutto! Zefi si incunea in area, sbatte due volte contro la difesa del Sassuolo, poi arriva il francese ch alza la mira.

80' - Bigica chiama i cambi: Russo e Kumi fanno poso a Baldari e Leone.

78' - Grande giocata difensiva di Dervishi, che interviene pulito sul pallone in scivolata vincendo il duello con Pieragnolo. Non è un dettaglio: è successo nell'area interista.

77' - L'Inter fa un giro dalla bandierina con Iliev che obbliga Zacchi alla respinta con i pugni. Resta in attacco l'Inter, anzi no: segnalato un fuorigioco.

75' - Il Sassuolo ha smesso di giocare, le gambe dei giocatori di Bigica tremano al pensiero di un clamoroso 3-3.

73' - ECCOLO IL GOL DELLA SPERANZA, HA SEGNATO SARR! Bellissima triangolazione in area tra Iliev, Esposito e Sarr che deve solo depositare il pallone nel sacco. L'Inter ora crede davvero alla rimonta.

71' - Partita senza pause: il Sassuolo risponde all'Inter con Russo, il cui tiro dalla distanza viene sporcato in corner.

70' - Sarr a centimetri dal 3-2! Kamate fugge via sulla corsia sinistra, poi crossa forte e teso verso il secondo palo. Dove il compagno non arriva in scivolata sul pallone per pochissimo.

68' - Parte Iliev... Barriera piena. Poi il bulgaro recupera palla e scodella in area per un compagno che non c'è.

67' - D'Andrea maltratta Pozzi, punizione sulla trequarti per l'Inter. Ma prima i cambi: Sarr e Zefi al posto di Akinsanmiro e Owusu.

66' - L'Inter crede alla clamorosa rimonta: qui avrà una chance dalla bandierina.

65' - Esposito non riesce a superare in velocità Loeffen, che gestisce egregiamente l'uno contro uno a campo aperto.

62' - Sta succedendo di tutto al Ricci: il Sassuolo ha rischiato di chiudere di nuovo la partita, con il solito D'Andrea: Botis spinge in corner il suo tiro a giro diretto all'angolino

61' - L'INTER ACCORCIA LE DISTANZE, ESPOSITO SI RISCATTA SUBITO! Di testa, il bomber dei nerazzurri infila il pallone alle spalle di Zacchi correggendo un cross dolce di Stankovic calibrato nel cuore dell'area di rigore.

60' - Casolari abbatte Owusu sul lato corto dell'area del Sassuolo: gioco pericoloso, c'è anche l'ammonizione per il neroverde.

59' - ESPOSITO FALLISCE IL TIRO DAGLI UNDICI METRI! Esecuzione brutta dell'attaccante nerazzurro, che si fa ipnotizzare da Zacchi.

58' - CALCIO DI RIGORE PER L'INTER! D'Andrea sgambetta ingenuamente Pozzi, l'arbitro è lì a due metri e non può fare altro che indicare il dischetto.

57' - Dervishi non vuole saperne di mollare e guadagna un corner dopo un duello fisico con l'avversario. Serve una scintilla all'Inter per tornare in partita.

55' - D'ANDREA CALA IL TRIS! Il talento del Sassuolo punta veloce l'area palla al piede, fa fuori Stankovic, poi scocca un sinistro affilato al sette imparabile per Botis.

53' - Primo cambio ordinato da Chivu: terzino destro per terzino destro, Dervishi prende il posto di Nezirevic.

51' - Il Sassuolo butta via la ripartenza del potenziale 3-0! D'Andrea conduce bene palla fino alla trequarti, poi imbuca per Russo che litiga col pallone e finisce per sbattere contro due avversari.

48' - Pozzi pizzicato in offside dall'assistente. Più di qualche dubbio sulla segnalazione, l'unico oltre la linea era Iliev ma si era disinteressato dell'azione prima di depositare il pallone in retea gioco fermo.

46' - IL SASSUOLO HA GIA' SEGNATO, ARRIVA IL RADDOPPIO! Dopo 40 secondi dal fischio di Angelucci, i padroni di casa chiudono l'Inter nella sua area guadagnando un corner. Il batti e ribatti dopo il tiro di Kumi favorisce Mandrelli che di testa disegna una traiettoria che supera Botis e anche Stabile appostato sulla linea.

14.01 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Sassuolo-Inter Primavera!

13.47 - La sosta dura 19 minuti in più per l'Inter Primavera rispetto al Sassuolo, che fa quello che vuole nella prima parte del primo tempo, tanto che dopo neanche 50 secondi coglie un palo a porta vuota con Russo. Uno a cui non conviene dare una seconda possibilità, e infatti prima dello scoccare del 20esimo infila Botis punendo una pessima costruzione dal basso della coppia Kassama-Akinsanmiro. Lo svantaggio, paradossalmente, fa bene ai campioni d'Italia che reagiscono rabbiosamente creando tre situazioni per pareggiare: in 2', prima è Owusu che non riesce a sfruttare un pallone propizio in area, poi Esposito e Stabile sbattono contro Zacchi. Il resto del tempo la gara è equilibrata, giusto il minimo vantaggio dei neroverdi.

47' - Duplice fischio di Luca Angelucci, finisce qui il primo tempo di Sassuolo-Inter Primavera! Uno a zero il parziale per i neroverdi all'intervallo: marca la differenza un gol di Russo arrivato al 19'.

47' - Pieragnolo! Il terzino sinistro di casa approfitta di uno svarione di Kassama e, dopo una cavalcata sulla fascia sinistra, spara in diagonale sul fondo.

46' - Assegnati 2 minuti di recupero, mentre Owusu non riesce a correggere con la testa il cross calibrato da Stankovic sul secondo palo.

45' - Loeffen travolge Kamate: punizione sulla trequarti conquistata dall'Inter. Forse l'ultima occasione prima del duplice fischio.