"La posizione di Kalulu non disturba Handanovic che, infatti, neanche protesta dopo il gol subito. Loro si sono lamentati per un presunto fallo di mano di Tomori che non c'è, non per la posizione di Kalulu. Handanovic non protesta e questo dice tutto". Questo l'attacco di Stefano Pioli nel post-partita del derby di ieri, perso malamente dal suo Milan per 3-0.