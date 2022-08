Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Modena-Sassuolo, primo turno di Coppa Italia in programma domani alle 18 al Braglia, il tecnico neroverde Alessio Dionisi ha risposto a una domanda sulle aspettative per eventuali nuovi innesti di mercato (il club emiliano è notoriamente in piena corsa per l'attaccante dell'Inter Andrea Pinamonti): "Questi siamo e con questi inizieremo. Poi da qui al 31 agosto mi auguro che non esca nessuno, ma se uscirà qualcuno verrà sicuramente sostituito. Non mi sorprenderei se arrivasse qualcuno per completare - ha aggiunto Dionisi -. La perdita di Traoré non è da poco, sia per il ruolo che per le qualità del giocatore. Junior ha infatti giocato un girone di ritorno molto molto positivo, è un peccato non averlo. Speriamo rientri presto, ma su un innesto non chiudo la porta".