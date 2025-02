Intervistato da Radio Sportiva, l'agente Federico Pastorello ha parlato delle varie operazioni di mercato condotte nell'ultima sessione invernale, eleggendo il passaggio di Vitor Reis al Manchester City come quella maggiore: "È stata l'operazione più importante del nostro mercato invernale. È stato un mercato positivo, questa operazione lo ha reso speciale. Vitor Reis è il primo grande campione del progetto che ho iniziato nel 2019 insieme ai miei collaborati che ci sta dando grandi soddisfazioni, abbiamo tre uffici in Brasile. E' una struttura che ci dà grandi soddisfazioni, Reis aveva offerte da parte di tutta Europa".

Cifre troppo alte per l'Italia?

"Devo essere sincero, l'Inter ci ha provato. Lo stimavano e lo ritenevano un giocatore da provare a prendere, una volta che sono scese in campo le corazzate di Premier, le cifre sono andate alle stelle. E in Italia non spendiamo certe cifre per un 2006, anche se tra tre anni varrà il triplo".

Sui rinnovi di De Vrij e Acerbi.

"Non c'è una vera e propria trattativa, l'Inter ha la facoltà di estendere i contratti entro una certa data. Si deve aspettare la decisione del club, una volta che lo avrà fatto, se attivare l'opzione o no, decideremo cosa fare. Se l'attivano rimaniamo, altrimenti dovremo accasarci altrove. Ma sono sereni, Acerbi purtroppo ha avuto qualche problema fisico ma finalmente ha recuperato ed è pronto per dare il suo contributo. Stefan sta facendo benissimo ma non è una sorpresa".

Vogliono rimanere all'Inter?

"L'Inter è un top club europeo, è il sogno di tantissimi giocatori se non di tutti. Io sono convinto che sarebbero contentissimi di rimanere ma sono dei professionisti: l'attenzione è sul campionato, il resto si vedrà strada facendo".

Tra le operazioni anche Ionut Radu al Venezia.

"Ci siamo visti venerdì prima delle partite, era preoccupato. Il portiere o lo cerchi o no... Se hai due portieri non ne prendi un altro. La sfortuna di qualcuno può essere quella di un altro, purtroppo è arrivato l'infortunio di Stankovic e si sono aperte le porte per Radu. Sono anche amici, da una parte ha dato felicità, dall'altra il dispiacere per l'infortunio di un amico".

