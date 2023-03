Intervistato da Calciomercato.com, l'ex ad dell'Inter Ernesto Paolillo ha auspicato senza mezzi termini la cessione immediata del club nerazzurro viste le difficoltà della proprietà di Suning: "Parliamo in termini pratici e finanziari: l'Inter produce deficit significativi ogni anno ed è fortemente indebitata. L'Inter ogni anno vende i pezzi migliori del vivaio e della prima squadra per poter fare e cassa andare avanti. Quanto può durare questa situazione? Si continua a vendere e poi di campioni non ce ne sono più: la proprietà non investe e non garantisce la competitività che ti permette di vincere grandi trofei e a quel punto i giocatori preferiscono andare. All'Inter servono investimenti. Io amo a tal punto l'Inter che vorrei sempre una squadra competitiva; serve una proprietà che sappia investire. Massimo Moratti l'ha sempre fatto di tasca sua, io prego che Steven Zhang, che ha già dichiarato che non può investire ulteriormente ed è indebitato a tassi elevati, ceda a una proprietà che possa investire".