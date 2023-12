Nei giorni scorsi, il suo agente aveva parlato di una richiesta di informazioni da parte di Inter e Milan. Ma per il momento, il Genoa si tiene stretto il proprio difensore Radu Dragusin. A confermare le intenzioni del club rossoblu arrivano le parole a DAZN del direttore sportivo Marco Ottolini, che prima della partita contro l'Empoli ha spiegato: "La possibilità di ricevere offerte nel corso di gennaio non è minimamente presa in considerazione. È evidente che un talento del 2002, come lui, attiri l’attenzione da parte di numerosi club in tutta Europa. Abbiamo contatti con diverse persone, ma al momento non sono pervenute offerte ufficiali“.

