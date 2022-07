Dopo l'annucnio ufficiale arrivato alle 16 in punto di oggi, André Onana si presenta ufficialmente al mondo nerazzurro nell'intervista concessa ai microfoni di Inter TV.

Riesci a raccontare l'emozione di essere arrivato in un Club come l'Inter?

"Grazie, la verità è che sono molto felice di far parte di questo grande Club, di questa famiglia che è una grande istituzione, cosa si può dire di più di questo Club che ha già dimostrato tutto? Essere qui per me è il top e speriamo in futuro di poter raggiungere traguardi importanti".

Sei cresciuto nella Academy di Eto'o, il giocatore africano più forte di sempre, un idolo per tutti. Samuel è parte della storia dell’Inter: quanto è stato importante per te? Hai avuto modo di parlare con lui e come ti ha descritto l’ambiente nerazzurro?

"La verità è che ho un rapporto fantastico con Eto'o, abbiamo anche giocato insieme a San Siro. Abbiamo parlato dell'Inter diverse volte, quando ero con la Nazionale e in altre occasioni, lui mi ha sempre parlato meravigliosamente di questo Club e mi ha sempre detto che l’Inter è perfetta per me, per il mio modo di giocare, per il mio stile di gioco. Per questo quando ho saputo dell'offerta dell'Inter, un grande Club che era interessato a me, non ho mai avuto dubbi, per me essere qui è il top, sono molto felice di essere qui".