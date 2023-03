Il mese di aprile si avvicina e André Onana carica l'Inter, impegnata nelle prossime settimane tra campionato, Coppa Italia e Champions League. "Bisogna giocare sempre senza paura. Se c'è la paura è meglio non scendere in campo - le parole del portiere nerazzurro SportMediaset -. Ci aspetta un mese difficile, ma ci alleniamo tutti i giorni per giocare partite come quelle contro la Juve e il Benfica. Bisogna allenarsi bene e sono convinto che se lavoreremo bene, sarà un mese ricco di soddisfazioni".

Sui clean sheet ed il maggior numero di salvataggi in Champions, il camerunese preferisce dividere i meriti con il resto della squadra: "Significa che la difesa sta facendo molto bene il suo lavoro. Tu puoi anche parare tanto, ma se non passi il turno il gruppo non ha valore. Il clean sheet è un lavoro collettivo, dal mister all'attaccante a tutti quelli che stanno in panchina. Siamo tutti qui a difendere l'Inter e per me è un onore essere il portiere di questo club".