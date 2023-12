Andrè Onana ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Sky Sport per parlare del suo difficile inizio al Manchester United, ricordando anche la sua avventura all'Inter. "Gli errori fanno parte dell'apprendimento - le sue parole-. La gente si aspetta tanto da me, per questo mi criticano tanto. Ma non è un problema, sono abituato alle critiche. È successo anche all'Inter, all'inizio mi criticavano. Guarda come è finita, ora è amore eterno con l'Inter".