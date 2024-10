È durata solo un tempo la prima da titolare di Valentin Carboni con la maglia dell'Olympique Marsiglia contro l'Angers. Una gara strana, quella del Velodrome, contraddistinta nel primo tempo da due espulsioni, una per parte, toccate a Neal Maupay al 20esimo e a Lilian Rao-Lisoa sei minuti dopo. Roberto De Zerbi decide di fare uscire l'argentino dopo l'intervallo, sostituendolo con Jonathan Rowe che dopo quattro minuti trova il gol del vantaggio per i provenzali, vantaggio che però dura appena tre minuti perché l'Angers al 54esimo impatta con una punizione di Farid El Melali che vale l'1-1 finale. Risultato che brucia al Marsiglia che ora rischia di vedere scappare via il duo PSG-Monaco, coi tifosi che hanno fischiato la squadra al triplice fischio.

Alla vigilia dell'incontro, il tecnico biancoceleste aveva parlato così del ragazzo arrivato dall'Inter e delle difficoltà incontrate in questo avvio di stagione: "L'ho voluto davvero fortemente in squadra, perché penso che diventerà un grandissimo giocatore. Ha già tante qualità, ma ha il potenziale per diventare ancora più forte. È arrivato con problemi. Non è mai riuscito ad allenarsi con continuità, si allena da due settimane. Bisognerà vedere quando sarà il momento giusto, quando sarà pronto fisicamente in termini di velocità e forza".

