Guillermo Ochoa manda messaggi nemmeno troppo velati ad Inter e Milan, date sulle tracce del portiere della Salernitana. Nel corso dell'intervista rilasciata al quotidiano spagnolo Marca, il messicano viene interpellato su questi rumors: "Come ho accolto le voci? Con tranquillità. Ci sono stati approcci da altri club, ma ho già molta esperienza e le voci a volte sono inutili. L'importante è quello che fai in campo. I club importanti in Italia sanno già che ho il passaporto comunitario, il che rende tutto più facile. Mi hanno sempre chiesto perché non sono mai arrivato in un grande club in Europa, e la questione del passaporto era cruciale. Mi hanno detto di sì, ma poi non avevano un posto in più. Adesso gioco come comunitario e questo facilita il futuro in Italia... e in Europa. Posso contribuire con serietà, esperienza e posso farlo da titolare o da riserva. Le voci mi motivano, non mi distraggono. Spero un giorno di poter giocare la Champions League. Vedremo cosa succederà in questi sei mesi di contratto. In estate potrei già essere libero", le parole di Memo.