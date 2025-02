Ancora poche ore e poi arriverà il momento dello sbarco di Petar Sucic a Milano. Dopo che l'Inter ha raggiunto l'accordo con la Dinamo Zagabria per l'acquisto del centrocampista 21enne, adesso spetterà al diretto interessato svolgere l'iter per le visite mediche prima di mettere la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri. Non è ancora certo l'orario di arrivo a Milano del ragazzo, che potrebbe approdare in Italia tra domani e lunedì in quanto si è in attesa del via libera ufficiale per la sua partenza. Quel che appare sicuro è che dopo gli esami di rito assisterà, nella serata di lunedì, al match tra i suoi futuri compagni e la Fiorentina.

Sucic, lo ricordiamo, arriverà all'Inter per la somma di 14 milioni più bonus. I nerazzurri hanno avuto la meglio su una ricca concorrenza, come confermato dallo stesso direttore sportivo della Dinamo Zagabria Marko Maric nei giorni scorsi. "L'Inter è stata la più decisa e alla fine, dopo vari round di trattative, ha presentato un'offerta migliore di tutte le altre, rispettando la condizione che Pero rimanesse alla Dinamo fino all'estate. In ogni caso, non è la stessa cosa rifiutare il Como e rifiutare l'Inter, che è tra i primi 5 club d'Europa e rappresenta una grande sfida e opportunità per il giocatore", le sue dichiarazioni a Index.hr.

