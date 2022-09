Pausa Nazionali alle porte, con l'Italia che, grande esclusa dal Mondiale, tornerà in campo contro Inghilterra e Ungheria per le sfide valide per la Nations League. In vista della doppia sfida degli azzurri, il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini convoca 29 calciatori tra cui quattro interisti ovvero Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Nicolò Barella.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Empoli);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Emerson Palmieri (West Ham), Federico Gatti (Juventus), Luiz Felipe (Betis Siviglia), Pasquale Mazzocchi (Salernitana), Rafael Toloi (Atalanta);