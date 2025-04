La morte di Papa Francesco ha portato alla sospensione di tutte le attività sportive, dal calcio a tutti gli altri sport. Non si giocheranno quindi le gare previste oggi in Serie A, B e C, né quelle di tutte le altre discipline.

Per quel che riguarda il derby di Milano previsto mercoledì prossimo, invece, al momento la sospensione non riguarda gli eventi dei prossimi giorni. Questa, infatti, la comunicazione apparsa sul sito ufficiale del CONI:

"Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, invita le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a sospendere tutte le attività sportive previste nella giornata odierna e a far osservare un minuto di silenzio nelle manifestazioni agonistiche in programma in Italia nel resto della settimana, per piangere la scomparsa del Santo Padre Francesco e onorarne la memoria".

Ad oggi, quindi, il derby dovrebbe giocarsi e dovrà essere osservato un minuto di silenzio prima della sfida.