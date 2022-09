Ospite sulle frequenze di Centro Suono Sport 101.5, durante la trasmissione 'Crossover', Massimo Moratti ha sottolineato il peso specifico di Inter-Roma nell'economia della stagione delle due squadre che, per motivi diversi, devono ancora trovare il miglior passo a livello di classifica: "L’Inter ha la necessità di far bene perché l’ultimo periodo è stato difficile - ha spiegato l'ex patron dei nerazzurri -. L’assenza di Lukaku sta pesando moltissimo perché è il calciatore più importante della squadra. Ho la sensazione che l’Inter abbia accusato il colpo dello scorso anno: c’è delusione nell’ambiente. I nerazzurri hanno bisogno di una scossa per ripartire. La Roma sta sicuramente meglio e vuole trovare continuità. È una squadra divertente e può essere una sorpresa".

Sabato sera sarà la partita di José Mourinho, anche se il portoghese non potrà sedersi in panchina perché squalificato: "Le sue caratteristiche sono sempre le stesse: professionalità e grande attenzione ai dettagli - le parole di MM -. Ha sicuramente l’ambizione di fare meglio della scorsa stagione. Non credo ci siano differenze rispetto al primo anno. Con me non è mai stato un allenatore insistente con gli acquisti, seguiva moltissimo il mercato, ma lavoravamo insieme con la società".