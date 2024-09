Anche il calcio avrà il suo Halftime Show, come avviene in occasione del Super Bowl. Il tutto è fissato nella sera della finale del Mondiale del 2026 in programma MetLife Stadium di New York. È uno dei temi al centro della partnership annunciata ieri tra la FIFA e Global Citizen: in particolare, la collaborazione avrà come obiettivo quello di contribuire a porre fine alla povertà estrema e migliorare l’accesso allo sport e all’istruzione di qualità per i bambini in tutto il mondo. L’annuncio è stato fatto a Central Park, New York, durante il Global Citizen Festival annuale, dal presidente della FIFA Gianni Infantino, dal CEO di Global Citizen Hugh Evans e da uno degli ambasciatori dell’organizzazione, Hugh Jackman, con la partecipazione di DJ Khaled e Gayle King all’evento. Nel quadro di questa partnership, Global Citizen produrrà il primo spettacolo durante l’intervallo della finale della Coppa del Mondo FIFA.

È stato anche reso noto che il sorteggio dei gironi del nuovo Mundial de Clubes avverrà a dicembre, una volta che verrà stilato il quadro definitivo delle 32 designate a partecipare. “La missione della FIFA è sviluppare il calcio in ogni angolo del mondo e avere un impatto positivo sulla società”, ha affermato il presidente della FIFA Gianni Infantino. “Attraverso questa partnership, FIFA e Global Citizen uniranno i mondi dello sport e dell’intrattenimento per contribuire attivamente a un mondo migliore. Ci impegniamo in una serie di attività congiunte che aiuteranno a promuovere l’accesso al calcio e a coinvolgere i tifosi di questo sport nel creare un cambiamento positivo nelle loro comunità locali”.