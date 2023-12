Ufficializzato il rinnovo fino al 2026, Henrikh Mkhitaryan esprime le sue sensazioni anche ai microfoni dei canali ufficiali dell'Inter.

Che cosa significa questo rinnovo per te?

"Sono felicissimo, l'Inter mi ha dato tanto in questo anno e mezzo e spero di poter dare di più in questi due anni e mezzo. Spero di vincere tanti trofei con questa bella società e squadra".

Sei arrivato in silenzio ma ora sei elemento fondamentale di questo gruppo. Quanto sei orgoglioso di farne parte?

"Sono molto orgoglioso perché sto facendo parte di una squadra, di una storia e di un bel gruppo. Stiamo facendo di tutto per raggiungere i nostri obiettivi e faremo il meglio possibile per vincere tanti trofei".

Hai giocato in grandi squadre, hai molta esperienza. Ma qui all'Inter sei migliorato ulteriormente come calciatore, quanto sei cresciuto in questi anni?

"Sto ancora crescendo e non intendo fermarmi. Crescerò ogni giorno, ogni minuto, la cosa più bella è imparare ogni giorno dai miei compagni allenandomi e giocando con loro e migliorando ogni giorno".

In campo sembri instancabile, qual è il tuo segreto?

"Lavorare ogni giorno, perché so che resta poco alla fine della mia carriera e per questo voglio fare il massimo per aiutare i miei compagni e la mia squadra a vincere le partite. Sto facendo più del 100%, a volte ci riesco a volte no ma faccio sempre il massimo".

Qual è stato il momento più bello vissuto all'Inter? E quanta voglia c'è di raggiungere nuovi traguardi?

"Ho vissuto tanti bei momenti, però vorrei sentire i più belli nei prossimi anni. Ho grandi obiettivi con questo club, non voglio parlare troppo prima ma spero di parlare dopo".

Cosa significa per te l'affetto dei tifosi interisti?

"Vuol dire tanto, significa che dai qualcosa per questa squadra e lavori bene. Ma non voglio fermarmi, voglio andare avanti e rendere ancora più orgogliosi gli interisti".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!