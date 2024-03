Dopo il pesante ko contro l'Atalanta, il direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso si è presentato ai microfoni di DAZN per commentare il risultato ottenuto e la stagione al di sotto delle aspettative fatta fin qui, rispondendo anche su Piotr Zielinski, partito anche oggi dalla panchina: "Oggi dobbiamo pensare che ci sono 8 partite da onorare, per rispetto della nostra gente. Ci dispiace per questa sconfitta pesante, davanti ai nostri tifosi. Giochiamo per l'obiettivo che ci diamo settimanalmente, senza pensare troppo. Posticipiamo certe discussioni in altri momenti".

La stagione del Napoli ha necessità di giocatori più forti. Il Napoli ha bisogno di Zielinski?

"Non abbiamo preso una decisione a priori su di lui. Il Milan ha vinto lo scudetto con Kessie a scadenza, Mbappé al Psg va a scadenza e gioca. Bisogna andiamo oltre le consuetudini e le logiche del calcio. Con zielinski non abbiamo avuto nessun atteggiamenti ritorsivo, non stiamo andando contro le sue volontà. Tanto è che oggi è entrato e ha giocato. I discorsi che abbiamo fatto col mister è che la stella polare deve essere sempre la meritocrazia. Abbiamo sempre dato ampia libertà".

