Presente a Londra per la finalissima di Champions League di stasera tra Borussia Dortmund e Real Madrid, Marco Materazzi ha concesso un'intervista a Sky Sport approfondendo i temi caldi in casa Inter, a partire, neanche a dirlo, dal rinnovo di Lautaro Martinez fino al 2029: "Penso che l'anno scorso dalla finale persa a Istanbul si sia tirata fuori tanta roba - le parole di Matrix -. Da lì in poi hanno inanellato vittorie su vittorie, hanno vinto lo scudetto in casa del Milan, che è tanta roba. E adesso questo rinnovo di Lauti è un segnale, è una bella cosa: lui è ancora un ragazzino, ma è il capitano ed è un po' il papà di tanti ragazzi lì dentro, guardate come Thuram è stato aiutato ad ambientarsi. Lautaro è il vero re di Milano, non ha abbandonato la nave, cosa che hanno fatto altri che non hanno creduto in quello che stava facendo la società".

L'ex 23 nerazzurro, infine, si concentrato sull'epilogo dell'era Zhang, parlando anche dall'approccio di Oaktree: "Un peccato sia finita così, non me lo aspettavo perché non sono dentro queste vicende. So che c'è gente molto preparata, che ha dimostrato negli anni di valere, tipo Marotta, Ausilio, Antonello e tutti quelli che lavorano per portare 75mila persone allo stadio, oltre ai ragazzi; questo non è scontato. Da un lato ringrazio Steven per quello che ha fatto, ha promesso trofei e ne sono arrivati 7-8. La gente che è arrivata (Oaktree, ndr) ha dato carta bianca alla gente che sa di calcio e che è già dentro al club, cosa che non è stata fatta dall'altra parte di Milano, per fortuna dell'Inter. Non lo dico con polemica".

