In occasione dell'imminente finale di Champions League che vedrà Inter protagonista a Istanbul contro il Manchester City, l'ex difensore nerazzurro Marco Materazzi, Ambassador del brand Nike è stato protagonista presso HopeAlkazar, lo spazio polifunzionale di Nike che unisce sport, cultura, arti con attenzione all’inclusività e sostenibilità, di un incontro con protagonisti anche i ragazzi della Inter Academy Turchia, insieme alla moderatrice Merve Toy. Matrix ha risposto alle numerose curiosità dei presenti affermando: "L'Inter per me è tutto. Non smetterò mai di ringraziare l’Inter e i suoi tifosi per quello che mi hanno dato. Io ho dato tanto ma loro mi hanno dato molto di più”.

A proposito della partitissima di domani Materazzi esprime la sua fiducia: "Questa squadra come quella del 2010 ha la voglia di stare insieme, di viverla come una famiglia. La partita non è pronosticabile, non posso neanche dire che vinca il migliore perché in una finale secca può succedere di tutto, ma mi auguro che la coppa torni a Milano”, ha concluso.