Intervenuto ai microfoni di DAZN, l’ex difensore nerazzurro Marco Materazzi parla così di Milan Skriniar, destinato a lasciare l’Inter forse già nelle prossime ore. Matrix analizza il momento vissuto dallo slovacco a cui si rivolge direttamente: “Secondo me sono due partite differenti: una è l’espulsione, e ci può stare nel gioco - ha esordito l’ex numero 23 nerazzurro -. Ci poteva stare dieci giornate fa o un anno fa quindi credo che nessuno debba mettere in dubbio la sua personalità e del suo attaccamento alla maglia finché sarà giocatore dell’Inter. Però guardo alla camera e ti dico: ricordati che non troverai mai l’amore come le ottanta mila persone di San Siro e degli interisti, poi… fai tu”, ha concluso.