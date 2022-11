Beppe Marotta è l'ospite di questa mattina di Radio Anch'io Lo Sport. “Da ieri non è cambiato nulla di importante se non la consapevolezza di poter essere protagonisti fino in fondo - dice l'ad interista - Un campionato anomalo in cui si ripartirà il primo gennaio. È qualcosa di inedito e siamo curiosi di capire anche per quel che sono le performance atletiche. Per i preparatori sarà difficile, bisognerà capire giocatore per giocatore quali carenze ci saranno. Noi abbiamo avuto un handicap misterioso di cui non capivamo le origini. La squadra e il tecnico hanno trovato i rimedi anche se fa sensazione il percorso in casa e fuori, con 18 gol subiti sui 22 totali. Questo elemento ci deve far riflettere e deve far trovare rimedi all'allenatore, è il nostro compito per le vacanze”.

Durante la sosta potrebbero esserci discorsi anche per Dzeko. “Rischi che finisca come con Perisic? Non credo, ha dimostrato di voler restare con noi. Merita il rinnovo, è un grande professionista ed è attaccato alla maglia. Come tanti 'vecchietti' ha il vizio del gol. Ne terremo conto, il nostro desiderio è rinnovare ma ci deve essere anche la volontà esplicita del calciatore”. Si parla anche del futuro societario. “Credo che bisogna dare grande rispetto alla famiglia Zhang, ha profuso 800 milioni dando molto all'Inter e al sistema calcio. Con la pandemia tutti hanno avuto contrazioni finanziarie ed eticamente è anche giusto che non si possano più sfoggiare investimenti milionari. Bisogna essere bravi e competenti per essere competitivi in un mondo complicato”.

Capitolo Lukaku: “Sicuramente questo infortunio è stato imprevisto e imprevedibile, condizionato dalla volontà di tornare in fretta. Bisogna essere cauti, ma fa parte del rischio d'impresa quando si ha una rosa di 25 elementi. Io sono dell'avviso che non ci debba essere uno stress competitivo come quello di questa stagione perché porta a un numero elevato di infortuni e siamo solo a metà stagione. L'auspicio è che possa tornare prima possibile. Mercato? Le opportunità vanno colte ma per i grandi club non ci sono. Sinceramente è un gruppo competitivo per i nostri obiettivi”.