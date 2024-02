Arriva ai microfoni di DAZN Beppe Marotta, ad sport dell’Inter, che illustra così quanto sta per accadere a San Siro con la supersfida contro la Juventus:

Quanto dello Scudetto passa da stasera?

“Parecchio, non tutto. Questa partita ha un fascino particolare perché è il derby d’Italia, incontro tra due squadre fortissime. Penso che sia un esame importante sul piano della prestazione, una vittoria con prestazione convincente darebbe un’autostima più forte. Poi ci sono tanti punti a disposizione e anche le cosiddette provinciali insidiano i pronostici”.

Quanta consapevolezza vi ha dato la finale di Champions?

“Sicuramente la finale ha dato una maggiore consapevolezza ad un gruppo fatto di ragazzi che non avevano assaporato questo palcoscenico. C’è la consapevolezza di essere bravi, la finale ci ha dato l’ambizione giusta nel rispetto degli avversari. È normale che l’Inter deve lottare per trofei importanti, se arriveremo primi bene se no faremo i complimenti a chi è arrivato davanti a noi”.

Un giocatore come Zielinski può avere le skills idonee per il centrocampo dell’Inter?

“Premesso che ormai le competizioni dell’Inter saranno ancora di più l’anno prossimo avendo il Mondiale per club, stiamo andando alla ricerca di una rosa sempre più competitiva con titolari e co-titolari. Opportunità come Zielinski o altri giocatori abbiamo il dovere di perseguirle; vedremo se lo tessereremo, ma le skills ci sono”.

L’imitazione di De Laurentiis le è piaciuta?

“Ma sì, nel calcio se non ci fosse l’ironia sarebbe drammatico”.

Novità per Lautaro?

“Ci siamo fermati visti gli impegni, riprenderemo con calma le trattative. Ci vuole tempo ma i rapporti sono splendidi e non vedo preoccupazioni eccessive”.

Vuole rispondere a Laporta?

“Non vogliamo trattare temi politici adesso, siamo concentrati sulla questione campo. Più avanti affronteremo queste tematiche che riguardano anche altri club italiani. Parleremo al momento giusto”.

