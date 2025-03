A pochi minuti da Napoli-Inter, big match della 27esima giornata di Serie A, il presidente nerazzurro Beppe Marotta si presenta davanti alle telecamere di DAZN per presentare la sfida dal sapore di scudetto al via tra poco al Maradona.

Si è dato una spiegazione sul motivo della fatica con le big?

"Essere ancora in corsa in Champions è motivo d'orgoglio, ma per la storia del club non è un fatto straordinario, ma ordinario. Dispiace per l'uscita delle altre squadre, sapete del ranking: ci sono controindicazioni che creano danni. Per quanto riguarda gli scontri diretti, fa parte delle statistiche: ci sono ancora 12 partite, non contano solo gli scontri diretti. Oggi l'Atalanta è impattata con il Venezia e questo depone come il nostro campionato sia pieno di incertezze".

Come ha visto Lautaro? Vuole aggiungere qualcosa sul procedimento?

"Non ne avrei parlato, ma mi sembra d'obbligo rispondere. Siamo in una situazione stucchevole: sembra che Lautaro abbia commesso chissà quale crimine. Noi crediamo alla versione del giocatore, poi da uomo di sport bisogna aver rispetto delle autorità: accettiamo l'iter processuale e lo affronteremo con collaborazione. Rimane anacronistico, leggendo i giornali, che forse questo sia partito da un esposto di tali tifosi. Se la Procura dovesse lavorare solo sugli esposti ci sarebbe bisogno di centinaia di uomini a disposizione. Stanno facendo un lavoro egregio, noi siamo a disposizione e ci adegueremo a quello che sarà il contraddittorio, fermo restando che crediamo al nostro capitano".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!