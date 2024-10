Ci sono anche il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, e il centrocampista nerazzurro Hakan Calhanoglu tra i numerosi personaggi del mondo dello sport che hanno ricevuto oggi a Roma, presso Palazzo Valentini, il premio 'Eccellenza Internazionale del Mediterraneo' 2024, evento giunto alla sua seconda edizione e organizzato dall'Associazione dei Giornalisti del Mediterraneo in collaborazione con USSI, AIPS Europe e Fondazione Artemisia.

"Sono molto orgoglioso di ricevere questo ambito riconoscimento - ha detto in video collegamento il numero uno del club nerazzurro -. Per me è motivo di vanto e lo condivido con tutta l'Inter che mi ha dato la possibilità di raggiungere traguardi e obiettivi prestigiosi". Calha si è invece detto "onorato e orgoglioso" per il riconoscimento.

