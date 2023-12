Serata di campo per Beppe Marotta, che è seduto al fianco di Nicola Legrottaglie per assistere a Sampdoria-Bari. Visita di cortesia per L'AD Sport nerazzurro che ha trascorso nella Genova blucerchiata, ma anche l'occasione per osservare dal vivo due giovani canterani dell'Inter in prestito alla Samp: Aleksander Stankovic e Sebastiano Esposito, anche oggi in gol. E chissà se questa presenza non sia finalizzata anche a intavolare altre trattative di mercato per gennaio o per la prossima estate, visti gli ottimi rapporti tra i due club.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!