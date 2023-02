Poco prima del calcio d'inizio della partita contro l'Udinese, Beppe Marotta, ad sport dell'Inter, si presenta ai microfoni di Sky Sport per un punto della situazione in vista anche del match di Champions League contro il Porto. Ma la testa, ora, è rivolta al match contro i friulani: "La squadra è composta da uno staff tecnico e da calciatori che sono professionisti. Sanno che ogni impegno va onorato fino in fondo e presenta difficoltà".

Che significato ha il ritorno di Handanovic?

"Nessuno particolare, sono due ottimi portieri ed è giusto che l'allenatore li usi a suo piacimento. L'importante è che la porta sia protetta".