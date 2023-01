In casa Inter continua a tenere banco il caso legato al futuro di Milan Skriniar . Il difensore slovacco resta in scadenza di contratto a giugno 2023 con la dirigenza nerazzurra che attende una risposta all'offerta di rinnovo presentata nelle scorse settimane. Sullo sfondo resta sempre vivo l'interesse del Psg , dopo l'assalto fallito durante la finestra estiva di calciomercato.

Come riportato su Sportitalia da Tancredi Palmieri, presente oggi ad Appiano durante la conferenza stampa di Inzaghi alla vigilia di Inter-Napoli, Beppe Marotta si è soffermato a parlare con alcuni giornalisti proprio di Skriniar, svelando che quando è arrivata l'offerta del PSG era ormai troppo tardi perché, accettandola, la squadra sarebbe rimasta sguarnita nel ruolo per la stagione, mancando i tempi tecnici per trovare un sostituto. "Quindi se la proprietà avesse dato la luce verde per Bremer in anticipo, Skriniar sarebbe andato in Francia e il difensore brasiliano all'Inter", ha aggiunto Palmieri.

