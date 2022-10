Direttamente dal prato di San Siro, Beppe Marotta ha offerto le sue considerazioni a Mediaset Infinity a pochi minuti dalla sfida che metterà di fronte l'Inter al Barcellona per la terza, cruciale giornata del girone C di Champions League. Le parole dell'ad nerazzurro:

Serata giusta per ripartire?

"Sicuramente è una gara che vale molto a livello emotivo, un risultato ci darebbe autostima per il prosieguo della stagione E' un banco di prova per trovare le certezze smarrite in questi mesi".

Inzaghi sarà confermato comunque vada stasera?

"Sicuramente sì. Dobbiamo, e lo rinconfermo, ritrovare le certezze. Dobbiamo ritrovare queste cose che sono fondamentali".