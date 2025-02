"Noi quando giochiamo dobbiamo giocare per vincere, a prescindere dall'avversario". Comincia così la chiacchierata di Beppe Marotta con DAZN prima di Inter-Fiorentina: "C'era un po' di amarezza nei giorni scorsi per come abbiamo perso, ma credo questo divenati uno stimolo in più per stasera", sottolinea il presidente nerazzurro.

Joao Felix ha detto che l'avete cercato. È vero?

"Non abbiamo avviato assolutamente nessuna negoziazione. Abbiamo valutato i giocatori che potevano spostarsi dai loro club, ma abbiamo deciso di restare con il nostro organico e quindi non abbiamo approfondito quello che era un interesse da parte nostra, fermo restando il rispetto per il giocatore".

I successi dell'Inter sono legati anche al rendimento degli attaccanti non titolari?

"Statistiche alla mano siamo il miglior attacco del campionato, è una rarità assistere a una partita come quella di giovedì. Il problema della squadra non è fare gol. Diciamo che non c'è un problema grosso, ma in certi momenti bisogna restare concentrati per portare a casa risultati in partite in cui siamo in vantaggio".

Le tante partite possono incidere sulla stanchezza mentale?

"Assolutamente sì, non c'è nulla da rimproverare alla squadra e all'allenatore che sono ottimi professionisti. La testa in questo periodo era pesante dal punto di vista psicofisico. Non è un alibi e non capita solo a noi, però dobbiamo essere ancora più bravi e cambiare il difetto in pregio capendo che dobbiamo adeguarci ad un calendario fin troppo stressante".

